Mercan Köşk konusu nedir, oyuncuları kimler, uyarlama mı, nerede çekiliyor?

ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk ekran yolculuğuna başladı. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu Mercan Köşk oyuncuları ve konusu ile merak uyandırdı. Her Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Ulviye Karaca ve Can Bartu Arslan gibi genç ve usta oyuncuları buluşturuyor.

Peki; Mercan Köşk konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Mercan Köşk oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

MERCAN KÖŞK DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk, ekran yolculuğuna başladı.

Senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan dizi, 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ KONUSU

Mercan Köşk dizisi; geçmişin sırlarını, iki düşman aile arasındaki bitmeyen hesaplaşmayı ve imkansız bir aşk hikayesini merkezine alıyor.

Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikahının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkansız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir.