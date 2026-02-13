Delikanlı dizisinin Elmas'ı Zehra Barto oldu

Hazırlık süreci tamamlanan OGM Pictures imzalı "Delikanlı" dizisi, çekim aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Projenin yönetmen koltuğunda, daha önce "İstanbullu Gelin" gibi başarılı yapımlarda birlikte çalışan Zeynep Günay ve Recai Karagöz ikilisi yer alıyor. Deneyimli yönetmenlerin yeniden bir araya gelmesi ve oluşturulan dikkat çekici kadro, projenin beklentisini şimdiden artırmış durumda.





DELİKANLI'NIN BAŞROLLERİNDE HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?



Dizinin başrollerini Mert Ramazan Demir, Salih Bademci ve Melis Sezen paylaşıyor. Hikâyenin merkezinde, Mert Ramazan Demir’in hayat vereceği 'Yusuf' karakteri ile Melis Sezen’in canlandıracağı; Yusuf’u geçmişte yarı yolda bırakan büyük aşkı 'Hazan' yer alıyor. İkilinin hayatındaki dengeler, Salih Bademci’nin hayat verdiği 'Pars' karakterinin mahalleye yatırım yapmak amacıyla gelmesiyle birlikte köklü bir değişime uğrayacak.





YUSUF'UN KARDEŞİ 'ELMAS'



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımın kadrosuna dahil olan yeni isimler de netleşmeye devam ediyor. Zeynep Günay, genç isimlere alan açan yaklaşımı doğrultusunda, projeye Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden Zehra Barto’yu kattı. Barto, dizide Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) kız kardeşi Elmas rolüyle izleyici karşısına çıkacak.