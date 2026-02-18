Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'i buluşturan 'Delikanlı' dizisinin kanalı belli oldu

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, OGM Pictures’ın iddialı yapımı “Delikanlı”nın yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Dizinin duygu dolu senaryosu ise güçlü kalemiyle dikkat çeken Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor.

OYUNCU KADROSU

İçeriği ve kurduğu dünyasıyla büyük merak uyandıran “Delikanlı”da Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş başrolleri paylaşıyor.

DİZİNİN KANALI BELLİ OLDU

Son olarak dizinin kanalı Show TV oldu...

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU

Delikanlı dizisi, hayat mücadelesi veren bir adamın yaşadığı büyük kırılmalar üzerinden şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Dizinin merkezinde taksi şoförlüğü yapan Yusuf karakteri yer alıyor.

Yusuf’un hayatı, sevdiği kadın Hazan’ı kaybetmesiyle geri dönülmez bir noktaya sürükleniyor. Yaşadığı bu büyük acı, Yusuf’un iç dünyasında derin bir dönüşüme neden olurken; intikam, hırs ve aile bağları hikâyenin temel çatısını oluşturuyor. Yusuf’un yolunun kesiştiği Dila karakteri ise hem duygusal hem de dramatik açıdan hikâyenin kilit noktalarından biri olacak.