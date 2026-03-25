Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in yeni dizisi "Bize Bi’şey Olmaz" izleyiciyle buluştu
Aşkın en çelişkili hallerini merkezine alan ve Mert Ramazan Demir ile Miray Daner’i buluşturan "Bize Bi'şey Olmaz" dizisi, ilk 4 bölümüyle bugün Disney+'ta izleyiciyle buluştu.
AŞKIN ÇELİŞKİLİ VE YORUCU YÜZÜ
Sekiz bölümden oluşan dizi, alışılagelmiş "mutlu son" odaklı aşk anlatılarından ayrışarak, ilişkilerin daha gerçekçi, yorucu ve çelişkili taraflarına odaklanıyor. Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği yapım, bir ilişkinin başlangıcındaki o güçlü çekimden ziyade, zamanla evrildiği karmaşık süreçleri inceliyor.
"BAZI AŞKLAR NEDEN BİTMEZ?"
Hikayenin merkezinde karakter olarak birbirine taban tabana zıt iki isim yer alıyor: Lal ve Aktan. Farklı dünyalara sahip olan bu ikili, tüm dirençlerine rağmen kendilerini kaçınılmaz bir çekimin içinde buluyor. Ancak hikaye, sadece bu çekimi anlatmakla kalmıyor; "bazı aşklar neden bitmez?" ve "ayrılma çabası neden her defasında sonuçsuz kalır?" gibi zor soruların peşinden gidiyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’e eşlik eden oyuncu kadrosunda, Türk televizyon ve sinemasının dikkat çeken isimleri bir araya geliyor. Dizide; Fırat Tanış, Ece Sükan, Yüsra Geyik, Sercan Badur, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Derin Beşikçioğlu ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler performanslarıyla hikayeye derinlik katıyor.