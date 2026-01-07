Mert Ramazan Demir’in başrolünde olacağı 'Delikanlı' dizisinde Mina Demirtaş sürprizi

'Yalı Çapkını' dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren ve adını aranılan jönlerin başına yazdıran Mert Ramazan Demir’in yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Aybike Ertürk ve ekip arkadaşlarının yazdığı dizinin yönetmen koltuğu için sektörün en başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay’ın adı geçiyor.

MİNA DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

OGM Pictures imzalı, kod adı “Delikanlı” olan dizi hakkında Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mert Ramazan Demir’in partneri için görüşülen isim “Kızıl Goncalar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, genç kuşağın yetenekli oyuncularından Mina Demirtaş…

Demirtaş her şey yolunda giderse “Delikanlı”da “Dila” rolüne hayat verecek. Genç yıldız, geçen günlerde yönetmen Zeynep Günay ile de bir araya geldi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ YUSUF

Kanalı henüz netleşmeyen dizinin hikâyesi de merak konusu… Yine kulis bilgilerine göre Roma sahneleriyle başlayan “Delilanlı”da Mert Ramazan Demir, sırılsıklam aşık olduğu nişanlısı Hazan’la mutlu bir yuva kurmak ve istediği evi almak için para biriktiren, bu nedenle gece taksi şoförlüğü yapan Yusuf’a hayat verecek. Ancak Yusuf önce ailesiyle yaşadığı acı sınav, ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapar. Hedefindeki kişi ise Dila’dır.