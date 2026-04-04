Mert Ramazan Demir'li 'Delikanlı' dizisinin ön izleme sahnesi yayınlandı

OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği yeni dizisi 'Delikanlı', pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

'DELKANLI' DİZİSİNDEN İLK ÖN İZLEME

Yayınlanan ön izlemede, yoksulluğun pençesindeki bir mahallede dürüst kalmaya çalışan Yusuf’un hikâyesi, sarsıcı ve gerçekçi bir anlatımla ekrana taşınıyor.

Çevresini kuşatan yozlaşmış düzen ve haram paranın cazibesine rağmen onurundan vazgeçmeyen Yusuf, hem kendi vicdanıyla hem de mahallenin sert gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. "Böyle eğri bir hayatın içinde doğru kalacağım diye tutturursan, kırarlar belini Yusuf" sözüyle dikkat çeken ön izleme sahnesi, Yusuf’un sevdikleri için vereceği adalet mücadelesinin ne kadar çetin geçeceğinin sinyallerini veriyor.

OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.