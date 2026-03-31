Mert Ramazan Demir'li 'Delikanlı' dizisinin yayın günü belli oldu

OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, 6 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

TANITIMDA NELER VAR?

Yayınlanan tanıtımda; Yusuf’un Hazan’a duyduğu aşk ve öfke arasında savrulması dikkat çekerken, Hazan’ın acı dolu anlarında Sarp’ın onun yanında olması hikâyede yaşanacaklara dair merak uyandırıyor.

Ardından karşımıza çıkan bambaşka bir Yusuf, geçirdiği büyük değişimin izlerini gözler önüne seriyor.

Yusuf’un Sarp’ın en değerli varlığı Dila ile karşılaşması ise bu yüzleşmenin büyük bir tesadüf mü yoksa planlı bir hamle mi olduğu sorusunu akıllara getiriyor.