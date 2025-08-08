Mert Ramazan Demir'li Metruk'tan fragman paylaşıldı

Genç yaşta ailesi tarafından yüklenen bir suçun cezasını çeken Baran’ın hikayesini anlatan Metruk Adam, ruhundaki derin yaraları sarmaya ve hayatını baştan kurmaya çalışan bir adamın içsel yolculuğunu merkezine alıyor.

Hapisten çıktıktan sonra bir tamirhane açarak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Baran, geçmişiyle hesaplaşmasına neden olacak karşılaşmalar yaşar. Ailesi ile ilgili beklenmedik bir gelişme ve geçmişinden çıkan sürpriz bir bağ, yalnızca hayatının yönünü değil, yaralı çocukluğunu iyileştirebileceği yeni bir süreci başlatır.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ve Murat Uyurkulak’ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. OGM Pictures imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir’e, Ada Erma, Rahimcan Kapkap ve Ercan Kesal eşlik ediyor.

METRUK ADAM KONUSU

Yılların tamir edemediği ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.



Yönetmen: Çağrı Vila Lostuvalı

Senaristler: Deniz Madanoğlu, Murat Uyurkulak

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yapım Şirketi: OGM Pictures

Oyuncular:Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap ve Ercan Kesal

