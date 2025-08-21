Mert Yazıcıoğlu, 'Sultan Orhan'la ekranlara geri dönüyor
Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrılmasının ardından aynı yapım şirketi Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağladı. Kuruluş Osman'ın değişen hikayesinin yanında yeni ismi de ortaya çıktı.
Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda yenilenen hikâyesiyle ve kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak.
DİZİNİN YENİ İSMİ BELLİ OLDU
Atv’de seyirciyle buluşacak olan Bozdağ Film imzalı dizinin adıyla ilgili “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” isimleri sosyal medyada gündeme gelse de yeni bir değişiklik olmazsa dizinin adı “Sultan Orhan” olarak kullanılacak. Diziyi Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özen, Betül Özenç ve Rabia Balcı kaleme alıyor.
İŞTE KADRO
Yazılan ilk senaryoda da bu isim kullanıldı. Bülent İşbilen’in yöneteceği dizide Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu, Osman Bey’i Cihan Ünal, Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar canlandırırken Nilüfer Hatun için Alina Boz’la görüşmeler devam ediyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeniden ekipte yer alacak. Fatma Hatun rolü için Mahassine Merabet, Halime Hatun için de Elif Uslusoy’la görüşülüyor.