Merva Ulusoy Çirkin dizisine mi dahil oluyor?

Çirkin, etkileyici konusunun dışında da oyuncu kadrosuyla oldukça gündeme geliyor.

Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği Çirkin dizisi, yeni oyuncuları da bünyesine yüklemeye devam ediyor.

MERVA ULUSOY DAHİL OLUYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, cemiyet hayatının bilindik ismi Merva Ulusoy, Çirkin dizisine dahil oluyor.

MERVA ULUSOY KİMDİR?

Merva Ulusoy, 19 Mayıs 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimin ardından Viyana'da Webster Üniversitesinde Yöneticilik ve Pazarlama okudu. Daha sonra Londra'da Uluslararası Ticaret üzerine master yaptı.

Merva Ulusoy, 19 Mayıs 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimin ardından Viyana'da Webster Üniversitesinde Yöneticilik ve Pazarlama okudu. Daha sonra Londra'da Uluslararası Ticaret üzerine master yaptı.

Aile şirketi olan Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding A.Ş.de Hakla İlişkiler ve Reklam Müdürlüğü yapmıştır. 2003 yılında da CNN Türk ailesine katılarak İş’te Gündem adlı programını hazırlayıp sunmaktadır.