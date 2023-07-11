Merve Dizdar'lı Magarsus'un ilk fragmanı yayınlandı

BluTV’nin merakla eklenen projesi Magarsus’tan tanıtım paylaşıldı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in, üstlendiği dizinin senaryosunu yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı. Dizi 10 Ağustos’ta ilk 2 bölümüyle BluTV’de seyirciyle buluşacak.

MAGARSUS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kurak ailesi, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapmaktadır. Aile üyeleri bir yandan birbirleriyle mücadele ederken bir yandan da bölgede hakimiyer kurmaya çalışan dış güçlerle mücadele eder...

MAGARSUS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul ve Berkay Ateş'in paylaştığı yeni BluTV dizisinde Burcu Gölgedar, Kayhan Açıkgöz, Sekvan Serinkaya, Ercan Kesal, Cem Bender, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Mehmet Bozdoğan, Cemre Ebüzziya, Altan Gördüm, Aydan Çakır, Erkan Kabakçioglu, Sezer Aricay ve Doruk Nalbantoglu yer alıyor.

BERLİN TV SERIES'E SEÇİLDİ

Magarsus, uluslararası önemli dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmına seçildi. Magarsus’un festival kapsamındaki gösterimi 11 Temmuz akşamı oyuncuların katılımıyla Berlin’de Delphi Lux sinemasında gerçekleştirilecek.

MAGARSUS DİZİSİ FRAGMANI