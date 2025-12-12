Meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru saat kaçta?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği, yılın en görkemli olaylarından biri olan Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru, 2025 yılında da adeta bir ışık dansı sunmaya hazırlanıyor. Bu doğa olayı, parlak ve hızlı kayışlarıyla bilinir ve saniyeler içinde gökyüzünü aydınlatan meteorlarla izleyenleri büyüler.

Geminid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Zirve Tarihi: Yağmur, 13-14 Aralık gecesi en yüksek görünürlüğe ulaşacaktır.

Yoğunluk: Bu zirve gecesinde, saatte 100 ila 150 meteor kayması gözlemlenebileceği tahmin edilmektedir. Bu yoğunluk, Geminid'i yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri yapmaktadır.

En İyi Gözlem Saatleri: Gözlem için en uygun zaman dilimi, genellikle gece yarısından sonra ve sabaha karşı olan saatlerdir; bu saatlerde meteorların görünürlüğü önemli ölçüde artmaktadır.

Gözlem Şartları: Hava koşullarının bulutsuz olması durumunda, Geminid meteor yağmuru çıplak gözle dahi rahatlıkla izlenebilmektedir.

Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ankara ve İstanbul gibi yoğun nüfuslu büyük şehirlerdeki yüksek ışık kirliliği seviyesi, Geminid meteor yağmurunun etkileyiciliğini ne yazık ki büyük ölçüde azaltacaktır. Şehir merkezlerinde gözlem yapıldığında, sadece en parlak meteorları görebilmek mümkün olabilirken, meteorların çoğunu izlemek zorlaşacaktır.

Bu nedenle, şehirde kalmak zorunda olan gökyüzü tutkunlarının meteor yağmurunu en iyi şekilde yakalayabilmeleri için sabaha karşı 04.00 civarında izlemeyi denemeleri önerilir; bu saatlerde karanlığın etkisi artacağı için görüntü bir miktar daha iyileşebilir. Ancak gözlem kalitesini maksimize etmek isteyenler için en iyi yöntem, şehir ışıklarından ve kirliliğinden tamamen uzak, karanlık kırsal bölgeleri veya yüksek yerleri tercih etmektir.