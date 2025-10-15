Metin Akdülger 'Sahtekarlar' dizisine mi dahil oluyor?

Metin Akdülger’in pazar günü ilk bölümü ekrana gelen “Sahtekarlar” dizisinin resmi hesabını takibe alması sosyal medyada heyecan yarattı.

YAKIN ZAMANDA YENİ BİR OYUNCU KATILMAYACAK

Bu durum diziye katılacağı yönünde yorumlara neden olan Akdülger daha sonra takibi geri çekti. Kadrosu bir hayli kalabalık ve her karakterinin özel bir hikâyesi olan dizinin kadrosuna yakın zamanda yeni bir oyuncunun katılmayacağı öğrenildi.

Aralık ayında Hande Erçel‘le başrolünü oynadığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi Prime Video’da seyirciyle buluşacak olan Metin Akdülger’in yeni bir dizi anlaşması yapmadığı belirtildi.