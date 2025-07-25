Michael Jackson'ın hayatını anlatan film yine ertelendi

Michael Jackson’ın hayatını anlatan “Michael” filminin vizyon tarihi ekim ayından 24 Nisan 2026’ya ertelendi.

FİLMİN SÜRESİ 3,5 SAATİ AŞIYORDU

Filmin ertelenmesinin nedenlerinden biri, filmin süresinin 3,5 saati aşması. Diğer neden ise Jackson’ı tacizle suçlayan ve pop şarkıcısının 1994’te suç kabul etmeden 20 milyon dolar ödediği Jordan Chandler’ın da senaryoda olması.

KADRO

Film tamamlandıktan sonra, Chandler’ın filme dahil edilmemesi konusunda mirasçılarla anlaşıldığı söyleniyor. Yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği filminde Popun Kralı’nı, Jackson’ın yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.