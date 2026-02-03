Michael Jackson’ın hayatını anlatan ‘Michael' filminin yeni fragmanı yayınlandı

Lionsgate imzalı Michael Jackson biyografi filmi Michael’ın ana fragmanı paylaşıldı. Yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği film, sanatçının Jackson 5 dönemindeki ilk yıllarından küresel bir ikona dönüşme sürecine odaklanıyor.

Filmde Michael Jackson’ı yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. İki dakikayı aşkın fragmanda, Jaafar’ın sanatçının sahne performanslarını ve şöhret basamaklarını tırmanışını canlandırdığı kesitler yer alıyor.

'MICHAEL' FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmin kadrosunda, Jackson’ın avukatı ve danışmanı John Branca rolünde Miles Teller, babası Joe Jackson rolünde Colman Domingo, annesi Katherine Jackson rolünde Nia Long ve kız kardeşi LaToya Jackson rolünde Jessica Sula bulunuyor. Kadrodaki diğer isimler ise Motown Records’un kurucusu Berry Gordy rolünde Larenz Tate, müzik yöneticisi Suzanne de Passe rolünde Laura Harrier, Diana Ross rolünde Kat Graham ve Jackson 5 dönemindeki genç Michael rolünde Juliano Valdi.

FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

24 Nisan’da vizyona girmesi beklenen yapım hakkında, şimdiye dek gösterim tarihi ve olası gecikmelere dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ancak paylaşılan özet ve fragman, filmin, sanatçının yaşamının ilerleyen dönemlerindeki tartışmalı konulara değinip değinmeyeceği konusunda net bir ipucu vermiyor. Fragmanın, Jackson’ın çocuklara dair görüşlerini içeren ve daha önce yayınlanmamış ses kayıtlarının yer aldığı bir belgeselden hemen önce paylaşılması ise dikkat çekiyor.



MICHAEL JACKSON NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da Londra’daki veda konserlerine hazırlandığı sırada, 50 yaşında hayatını kaybetti. Resmi otopsi raporları, ölüm nedenini güçlü bir anestezi ilacı olan propofolün aşırı dozda kullanımı sonucu gelişen akut zehirlenme olarak kaydetti. Sanatçının kişisel doktoru Conrad Murray, ilacı denetimsiz şekilde uyguladığı gerekçesiyle 2011 yılında suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.