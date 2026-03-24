Miley Cyrus, "Hannah Montana 20. Yıl Özel" dünya prömiyerinde
Disney Channel’ın unutulmaz dizisi Hannah Montana, 20. yıl dönümü vesilesiyle Hollywood’a geri döndü. Miley Cyrus, serinin 20. yılına özel hazırlanan “Hannah Montana 20. Yıl Özel Bölümü”nün dünya prömiyerini pazartesi gecesi Kaliforniya’daki El Capitan Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli bir kırmızı halı etkinliğiyle kutladı.
23 Mart'ta Kaliforniya’da düzenlenen "Hannah Montana 20. Yıl Özel Bölümü" dünya prömiyerinde Miley Cyrus, Rabanne İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonuna ait gümüş detaylı tasarımıyla yer aldı. Üzerinde Hannah Montana fotoğrafı bulunan bu özel parçayla boy gösteren yıldız; belinden sarkan boncuk dizileri, ışıltılı kumaşı ve kaküllü saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Görünümünü zarif bir makyaj ve minimal aksesuarlarla tamamlayan Cyrus, yıllar önce hayat verdiği efsanevi karakterine şık bir atıfta bulundu.
YENİ BİR DİZİ İHTİMALİ
Hannah Montana karakterini bu özel projeyle anmaktan mutluluk duyan Cyrus, bir yeni bir dizi ihtimaline ise mesafeli yaklaşıyor. Enerjisinin bu tempoyu kaldırmayacağını belirten yıldız, kendisine yöneltilen soruya, “şimdiden yoruldum” ve “bu kadarı bile zaten çok fazlaydı” yanıtını vererek hayranlarını beklentiye sokmak istemediğini vurguladı.
ESKİ KADRO VE SÜRPRİZ İSİMLER
Prömiyerde Miley Cyrus’a sevgilisi Maxx Morando, annesi Tish Cyrus-Purcell ve kız kardeşi Brandi Cyrus eşlik etti. Ayrıca dizinin orijinal kadrosundan Jason Earles, Cody Linley, Mitchel Musso ve Moises Arias gibi isimler de etkinlikte yer aldı.
HANNAH MONTANA 20. YIL ÖZEL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
24 Mart’ta Disney+ ve Hulu platformlarında izleyiciyle buluşacak olan özel bölüm; Cyrus’un sevilen dizi şarkılarını seslendirdiği performansları, Alex Cooper tarafından gerçekleştirilen bir röportajı ve dizinin ikinci sezonunda rakip karakter Mikayla Skeech’i canlandıran Selena Gomez’in sürpriz katılımını kapsıyor.
