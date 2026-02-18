Miley Cyrus, 'Hannah Montana'nın 20. yıl dönümü özel bölümünü duyurdu
Miley Cyrus, Disney+ için hazırlanan özel bir bölümle 20 yıl sonra Hannah Montana dünyasına geri dönerek serinin mirasını ve hayranlarıyla olan bağını kutluyor.
Pop kültüründe bir döneme damga vuran ve Miley Cyrus’u dünya çapında bir yıldıza dönüştüren Hannah Montana, ekranlardaki 20. yılını özel bir yapımla kutlamaya hazırlanıyor. Disney+ platformunda 24 Mart’ta izleyiciyle buluşacak olan bu özel bölüm, serinin Disney Channel’daki ilk yayınından tam yirmi yıl sonra hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.
'YIL DÖNÜMÜ' İÇİN GERİ SAYIM
Canlı stüdyo seyircisi önünde çekilecek olan özel bölümde Cyrus, Call Her Daddy podcast sunucusu Alex Cooper ile özel bir röportaj gerçekleştirecek. Röportajın içeriği ise yalnızca geçmişle sınırlı kalmayacak; pop kültürünün en ikonik karakterlerinden birinin yaratılışına ve dizinin hem de karakterin dünya çapındaki hayranlar üzerindeki kalıcı etkisine bir bakış sunacak.
HANNAH MONTANA SETİ YENİDEN CANLANIYOR
Programın en dikkat çekici detaylarından biri, dizinin unutulmaz mekanlarının stüdyoda yeniden inşa edilmesi. The Hollywood Reporter’ın haberine göre, izleyiciler, Hannah Montana’nın meşhur gardırobunu ve Stewart ailesinin oturma odasını yıllar sonra yeniden görme şansı yakalayacak. Ayrıca Cyrus, kariyerinin bu ilk yıllarına ait daha önce hiç yayınlanmamış arşiv görüntülerini de hayranlarıyla paylaşacak.
“HANNAH MONTANA HER ZAMAN KİM OLDUĞUMUN BİR PARÇASI OLACAK”
Miley Cyrus, bu özel projeye dair hislerini şu sözlerle ifade etti: “‘Hannah Montana’ her zaman kim olduğumun bir parçası olacak. Bir televizyon dizisi olarak başlayan şey, benim hayatımı ve pek çok hayranın hayatını şekillendiren ortak bir deneyime dönüştü; bu bağ için her zaman müteşekkir olacağım. Bunca yıl sonra bile insanlar için hâlâ çok şey ifade ediyor olması, büyük gurur duyduğum bir durum. Bu ‘Hannah-yıl dönümü’ (Hannahversary), 20 yıldır yanımda olan hayranları kutlama ve onlara teşekkür etme biçimim.”
