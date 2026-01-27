Mina Demirtaş, Salih Bademci ve Mert Ramazan Demir “Delikanlı” dizisinde buluşuyor

Ekranların sevilen yapımlarından İstanbullu Gelin'in yönetmenleri Zeynep Günay ve Recai Karagöz, 'Delikanlı' dizisinde yeniden bir araya geliyor. Dizide ayrıca, İstanbullu Gelin'in öne çıkan oyuncularından Salih Bademci de yer alıyor.

SALİH BADEMCİ 'PARS' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz yayınlanacağı kanal netleşmeyen dizinin kadrosuna, daha önce 'İstanbullu Gelin'de Fikret Boran karakterini canlandıran Salih Bademci de katıldı. Başrol kadrosunda yerini alan Bademci, dizide Dila'nın (Mina Demirtaş) ağabeyi Pars karakterine hayat verecek.



YUSUF'UN İNTİKAM HİKÂYESİ

Çekimleri şubat ayı ortasında başlaması beklenen dizi, Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterinin intikam öyküsünü merkezine alıyor. Hayalleri ve sevdiği kadın elinden alınan Yusuf, düşmanını en zayıf noktasından vuracak bir planı devreye sokar. Yurt dışı sahneleriyle başlayacak olan dizide, Yusuf’un nişanlısı Hazan karakterini canlandıracak oyuncu için ise görüşmeler sürüyor.