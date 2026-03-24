Miray Daner ile Halit Özgür Sarı aynı kadroda buluşuyor

TOD’un yeni projesi "Alıkara" için geçtiğimiz günlerde kadın başrol oyuncusu olarak Miray Daner ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Daner’in partnerinin kim olacağı sorusu ise yanıtını buldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak "Gözleri KaraDeniz" dizisinde izlediğimiz Halit Özgür Sarı, "Alıkara" dizisinin erkek başrol oyuncusu oldu.





BİR PSİKOLOG VE BİR KOMİSERİN HİKAYESİ



Senaryosunu Bengü Üçüncü’nün kaleme aldığı dizinin orijinal hikayesi, başarılı senarist Eylem Canpolat’a ait. "Alıkara", mesleki dünyaları birbirinden oldukça farklı olan bir kadın psikolog ile bir komiserin kesişen yollarını merkezine alıyor. Dizide, bu iki karakterin inişli çıkışlı ve etkileyici ilişkisi işlenecek.





Yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğu için görüşmeler devam ediyor. Henüz çekim takvimi ve yayın tarihi netleşmeyen dizi, TOD platformunda izleyiciyle buluşacak.