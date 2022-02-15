Mor ve Ötesi'nden yeni klip! İstiklal şarkısının klibini yayınladı

Mor ve Ötesi, yeni albümü Sirenler’in üçüncü video klibi ‘İstiklal’i 14 Şubat akşamı yayınladı. Çiçek Pasajı’nda gerçekleşen, lansman gecesinde çekilen video klip, yine Aslı Çelikel imzası taşıyor.

Klipte İstiklal Caddesi, Akdeniz heykeli ve Mor ve Ötesi ile birlikte başrolü, Beyoğlu’nda özgürce eğlenmeye gelen iki genç kadını canlandıran Sıla Doğan ve Ezgi Dülgar paylaşıyor.

‘Forsa’ ve ‘Dünyaya Bedel’den sonra albümün üçüncü klip şarkısı olan ‘İstiklal’, bir konsept albüm olarak tasarlanan ‘Sirenler’ albümünün gelecek, umut bölümünde yer alıyor. Grup şarkıda İstiklal Caddesi’nin zamansız değerine ve gelecekte tekrar kavuşacağına inandıkları yaşama sevincine vurgu yapıyor.