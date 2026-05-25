Müge Anlı bayramda var mı? Müge Anlı 27, 28, 29 Mayıs 2026'da yayınlanacak mı?
ATV ekranlarının yıllardır büyük bir ilgi ve yüksek reytinglerle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için Kurban Bayramı haftası yaklaşırken, izleyicilerin yayın araştırmaları şimdiden hız kazandı. Peki bayramda Müge Anlı yeni bölümleri var mı? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. ATV'nin resmi sitesinde 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günleri için programın sabah kuşağında yer aldığı görüldü.
Ayrıca programın resmi bölüm sayfalarında 22 Mayıs 2026 tarihine kadar yeni bölümlerin yayınlanmaya devam ettiği dikkat çekti.
Sosyal medya hesaplarında da sezonun sürdüğüne dair paylaşımlar öne çıkarken; şu an için Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Müge Anlı’nın 27, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde ATV ekranlarında olması bekleniyor. Bununla beraber Müge Anlı'nın Haziran ayının son haftasında sezon finaline gireceği konuşuluyor.