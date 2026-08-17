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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı 2026 yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?
Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara veren sevilen program, geleneksel yayın takvimini bozmayarak eylül ayında yeni sezonuyla geri dönüyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, milyonlarca izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği programlar arasında yer alıyor. Peki, 2026 Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlıyor?
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MÜGE ANLI YENİ SEZONU 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Haziran ayında yaptığı sezon finali ile ekranlara kısa bir ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl da geleneksel yayın takvimine sadık kalarak Eylül ayında yeni sezonuna start verecek.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ağustos Pazartesi günü ekranlarda olacak.