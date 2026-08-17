Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı 2026 yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

MÜGE ANLI YENİ SEZONU 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayında yaptığı sezon finali ile ekranlara kısa bir ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl da geleneksel yayın takvimine sadık kalarak Eylül ayında yeni sezonuna start verecek.