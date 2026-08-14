Muhtemel Aşk 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendini Kadir'in eşi sanan Defne, Kadir'in evine gider ve bu süreçte orada kalır. Tolga ise bu durum karşısında delirir. Defne'ye gerçekleri söylemek için çareler arar. Kadir ise bir yandan Defne'nin yanında olmaya çalışırken bir yandan da bu beklenmedik ''evlilik'' durumunu nasıl yöneteceğini bilemez.

Defne'nin eve gelişi ve Selma'nın karşı çıkışlarıyla herkes diken üstünde bu oyuna dahil olmak zorunda kalır. Fakat Leyla'nın ortaya çıkışı işleri daha da karıştırır. Defne ile Kadir'in yaşadıkları bu tuhaf "evlilik" oyunu, ikisini hiç beklemedikleri bir yakınlaşmanın içine sürüklerken, hafızanın geri dönmesiyle birlikte bütün dengeler bir kez daha değişecektir.