Muhtemel Aşk 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk, 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı yapım, son bölümdeki sahneleriyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekran başındakiler, heyecan dolu bölümün hemen ardından "Muhtemel Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı...
Muhtemel Aşk, 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerin gündeminde. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini üstlendiği dizide, Defne'nin yaşamında meydana gelen yeni gelişmeler ve karakterler arasındaki ilişkilerin seyri merak konusu oluyor...
MUHTEMEL AŞK 10.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Muhtemel Aşk 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı...
MUHTEMEL AŞK GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?
Geçirdiği kazanın ardından gözlerini açan Defne, herkesi şaşkına çeviren bir sürprizle karşılaşır: Hafızasının bir kısmını kaybetmiştir ve Kadir'i kocası sanmaktadır! Doktorun uyarısına göre hafızası birkaç gün içinde geri gelecektir, kimse Defne'ye yeni bir şok yaşatmamalıdır.
Kendini Kadir'in eşi sanan Defne, Kadir'in evine gider ve bu süreçte orada kalır. Tolga ise bu durum karşısında delirir. Defne'ye gerçekleri söylemek için çareler arar. Kadir ise bir yandan Defne'nin yanında olmaya çalışırken bir yandan da bu beklenmedik ''evlilik'' durumunu nasıl yöneteceğini bilemez.
Defne'nin eve gelişi ve Selma'nın karşı çıkışlarıyla herkes diken üstünde bu oyuna dahil olmak zorunda kalır. Fakat Leyla'nın ortaya çıkışı işleri daha da karıştırır. Defne ile Kadir'in yaşadıkları bu tuhaf "evlilik" oyunu, ikisini hiç beklemedikleri bir yakınlaşmanın içine sürüklerken, hafızanın geri dönmesiyle birlikte bütün dengeler bir kez daha değişecektir.