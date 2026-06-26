Muhtemel Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Muhtemel Aşk dizisi, çarpıcı ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.. Seyirciler, "Muhtemel Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren izleyiciden tam not alarak reyting listelerini altüst eden Muhtemel Aşk dizisi, heyecan dolu hikayesiyle ekran yolculuğuna devam ediyor.
MUHTEMEL AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Defne'nin önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak.
Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak. Kadir'i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır.
Tolga ise Defne'ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne'nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne'ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.
MUHTEMEL AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI