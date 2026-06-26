Muhtemel Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tolga ise Defne'ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne'nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne'ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.