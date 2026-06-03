Muhtemel Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Muhtemel Aşk, eğlenceli tonu ve duygusal sahneleri bir araya getiren yapısıyla şimdiden gündem olmayı başardı.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİ İLK TANITIM GELDİ

İlk afiş sonrası Muhtemel Aşk dizisinden ilk tanıtım da geldi. Dizinin ilk afişinde romantik bazı ipuçları verilmişti.

Tanıtımda, bir yanda görkemli şehir hayatı, diğer yanda geleneksel yaşamın ağır bastığı bir çevreyle karşılaşan karakterlerin çatışması öne çıkıyor.

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI KİM?

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı “Muhtemel Aşk”ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. “Muhtemel Aşk” çok yakında Show TV'de.