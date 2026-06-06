'Muhtemel Aşk' dizisinin ikinci afişi yayınlandı
SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi 'Muhtemel Aşk'ın yayınlanan ikinci afişi, sosyal medyada ve televizyon dünyasında geniş yankı buldu. Başrol oyuncularının uyumuyla dikkat çeken afiş, dizinin atmosferine dair ipuçları verirken bekleyişi de iyice artırdı...
Elele Online
SHOW TV’nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk' dikkat çeken sosyal medya afişiyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Yayınlanan yeni afiş, dizinin merkezindeki aşk hikâyesine ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkilere dair merakı daha da artırdı.
MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?
OYUNCU KADROSU
Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' sıcak anlatımı, eğlenceli dili ve romantizmi merkezine alan hikâyesiyle yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.
Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber’in yer aldığı 'Muhtemel Aşk', çok yakında SHOW TV’de...