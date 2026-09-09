'Muhtemel Aşk'ın 13. bölümünden yeni tanıtım
SHOW TV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk, heyecan dolu yeni bölümü öncesi merak uyandıran bir fragmanla daha seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan yeni tanıtım, dizinin gelecek bölümünde yaşanacak sürpriz gelişmelere dair ilk ipuçlarını verirken sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buldu. İşte Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünden öne çıkan detaylar…
Elele Online
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', yeni tanıtımında gizemli çocuk Ali’nin ortaya çıkışıyla yaşanacak büyük gelişmelerin sinyalini veriyor.
MUHTEMEL AŞK 13. BÖLÜM TANITIMI
Kadir, yeğeni Ali’yi vasisi Defne'nin elinden alabilmek için harekete geçerken, Özlem ise Ali'nin babasının Tolga olduğundan şüpheleniyor. Kadir ve Defne arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından Sosyal Hizmetler'in Ali'yi aileden almasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ali'yi yeniden alacağına dair çevresine güvence veren Kadir, Defne'nin hiç beklemediği şartıyla karşı karşıya kalıyor. "Bir şartla alabilirsin… Evlen benimle!" sözleriyle Kadir'i şaşırtan Defne'nin bu hamlesi, ikili arasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kadir'in vereceği karar ve Ali’nin geçmişine dair sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak uyandırıyor.