'Muhtemel Aşk'ın 4. bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden merak dozunu yükselten ikinci tanıtım yayınlandı.

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜM 2. TANITIM

Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir ve Tolga'yı karşı karşıya getiren büyük sırrın peşine düşüyor.

Gizemli kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlı olan Defne, Kadir'in evini drone ile izlemeye çalışırken, Kadir'in drone'u düşürmek için verdiği mücadele eğlenceli anlara sahne oluyor. Kadir'in, Defne'nin evine, "Hayırlı bir işe geldik" sözleri heyecanı artırırken, ikili arasında yaşanacaklar yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.