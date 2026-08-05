'Muhtemel Aşk'ın 8. bölümünden yeni tanıtım

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi aşkın geri dönülmez kararlarla sınandığı, duyguların ve heyecanın bir an olsun eksik olmayacağı sürükleyici bir maceranın içine çekiyor.

'Muhtemel Aşk'ın 8'inci bölümde neler olacak?

Yayınlanan tanıtımda Kadir, Defne'yi Tolga'nın yanında görmesiyle ikili arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

Yeni bölümde iki âşığın ilişkisi çıkmaza sürüklenirken, Kadir'in Defne için seslendirdiği duygusal şarkı yürekleri burkuyor.

Tanıtımın finalinde ise Kadir'in Defne'den ayrılmasının ardından Defne'nin kaza yapması heyecanı zirveye taşıyor. Yaşanacak gelişmeler, yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.