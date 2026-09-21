SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

'MUHTEMEL AŞK' YENİ BÖLÜMDE NELER BEKLİYOR?

Yayınlanan tanıtımda, iki yıllık zaman atlamasının ardından Defne, kendisini bırakıp gittiği için Kadir’e hesap soruyor. Kadir, gitmek zorunda kaldığını anlatmaya çalışsa da Defne’nin yaşananları kabullenmesi hiç kolay olmuyor. Kader’in çocuğunu Emindağ ailesinin evine göndermesi büyük bir şaşkınlık yaratırken, çocuğun vasisinin Defne olduğunun ortaya çıkması herkesi hayrete düşürüyor. Tolga, çocuğunu görmek için heyecanla beklerken Defne ise vasi sıfatıyla çocuğu Kadir’den almak üzere polislerle birlikte eve geliyor. Tanıtımda yaşanan bu gelişmeler, yeni bölüme yönelik merakı daha da artırıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.