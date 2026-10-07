'Muhtemel Aşk'tan yeni bölüm fragmanı geldi

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde sırların açığa çıktığı ve duygusal hesaplaşmaların yaşandığı anlara sahne oluyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Tamer ve Defne Amerika uçağına binmişken Kadir’in uçağı basarak ikiliyi durdurması gerilimi yükseltiyor.

Defne’nin bir sabah çevresindekilere Kadir’i sevdiğini söylemesi ise herkesi şaşkına çeviriyor.

Tolga ve Özlem’in nikah töreni yaklaşırken DNA testinin sonucunun Ali’nin eline geçmesiyle dengeler bir anda değişiyor.

Tanıtımın nefes kesen finalinde Ali, nikah masasına giderek Tolga’ya “Bulmacayı çözdüm, sen benim babamsın” sözleriyle herkesi şoke ediyor. Bir anda buz kesen gecede tüm gözler Ali’ye çevrilirken, ortaya çıkan gerçeğin ardından yaşanacaklar büyük merak uyandırıyor.