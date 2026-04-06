Murat Göçmez, 'Yeraltı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor

NOW TV’nin iddialı yapımlarında biri olan Yeraltı, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan’ı bir araya getiren Yeraltı dizisi, kadrosuna başarılı isimleri eklemeye devam ediyor.

MURAT GÖÇMEZ DAHİL OLUYOR

Medyapım imzalı dizilerinden biri olan Yeraltı, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi daha ekliyor. Aksiyon sahnelerinde dikkat çeken Murat Göçmez, yeni karakterle Yeraltı’nın oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

11. BÖLÜMDE EKRANLARDA OLACAK

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Yeraltı, oyuncu kadrosuna Murat Göçmez’i dahil etmesiyle, başarılı oyuncunun oynayacağı karakter merak edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 11. bölümde Cengiz rolüyle Yeraltı dizisine dahil olacak.

MURAT GÖÇMEZ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Göçmez, 26 Nisan 1994 yılında Hatay’da dünyaya geldi. İskenderun Demirçelik Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Buradan mezun olduktan sonra Ufak Tefek Cinayetler, Atiye, Barbaroslar, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, yapımlarda yer alarak sevilen oyuncular arasında yer almaktadır. Şimdilerde de Yeraltı dizinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmektedir.