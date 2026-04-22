Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı “Güller ve Günahlar” dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Güller ve Günahlar" dizisinden yeni sezon haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; NGM imzasını taşıyan ve yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapım, başarılı reyting grafiği sayesinde ikinci sezon onayını şimdiden aldı.



SEZON FİNALİ HAZİRAN AYINDA



Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, hikayesinin ilk etabını tamamlamaya hazırlanıyor. Takvimde bir değişiklik yapılmadığı takdirde, Güller ve Günahlar 20 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yaparak kısa bir ara verecek.



BAYRAM PLANLAMASI HENÜZ BELİRSİZ



Dizinin sezon finaline giden süreçteki yayın takvimiyle ilgili küçük bir ayrıntı ise netlik kazanmayı bekliyor. Kurban Bayramı haftasına denk gelen günlerde dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği, kanal ve yapım ekibinin yapacağı planlamanın ardından belli olacak.



Ekranların sevilen yapımı, verilen yaz arasının ardından önümüzdeki yayın döneminde kaldığı yerden devam edecek.

