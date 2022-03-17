Music is Art ile sanat dolu bir etkinlik

Babylon Sahne, rutinlerin grisine karşı tutkuların renklerini savunan Nova Norda’dan minimalist elektronik müziğin önde gelen ismi Akın Sevgör’e; kendilerine özgün DJ ve saksafon performansıyla jazz ve blues tınılarını harmanlayan Soul Grinders’tan Barış Demirel ve Emiran’a birçok iyi müzisyeni ağırlıyor.

Begüm Güney’in sürdürülebilirlik alanında konvansiyonel sanat üretimi ve dijital sanatı birleştirdiği seçkisiyle; Ebru Ceylan, Sebahat Karcı, Derya Geylani, Yılmaz Bulut, Tamer Nakışçı, Şerife Bilgili Ercantürk, Aslı Smith, Tan Taşpolatoğlu ve Oğulcan Sürmeli’nin yanı sıra Hakan Yılmaz, Balkan Karışman, Burak Dağ, Dolce Paganne, Rızacan Kumaş, İdil Dursun, Ecem Dilan Köse, Karyagar, K-Art ve Selay Karasu gibi başarılı NFT sanatçılarının eserleri de Music is Art’ta sanatseverler ile buluşuyor.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında #YaşanılabilirBirDünyaBirlikteKolay mottosuyla farkındalık yaratan Koroplast, çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünleri kullanılarak yaratılacak olan sanat eserleri ve geri dönüşümü her noktada ulaşılabilir kılmayı amaç edindiği için alana yerleştirdiği geri dönüşüm üniteleriyle Music is Art’ta!

Sürdürülebilir yaşama vurgu yapmak ve geri dönüşüm alanında bir farkındalık yaratmak isteyen Redesign Club’ın müzik endüstrisi atıklarından hazırladığı ‘Sustainability is Art’ koleksiyonu da Music is Art kapsamında yer alacak.

Çağın en önemli konularından olan ‘geri dönüşüm’e farkındalık yaratmak amacıyla kurgulanan Music is Art; sanat, müzik ve eğlence endüstrisinin atıkları ile hazırlanmış sanat eserleri ve NFT eserler sergisi, benzersiz müzikal performanslar, workshoplar ve çok daha fazlasıyla dolu dolu bir hafta sonu vadediyor.

Music is Art etklinliği 19 - 20 Mart tarihlerinde Yapı Kredi Bomontiada ev sahipliğinde gerçekleşecek.