Mutfakların atmosferini değiştiren 5 detay
Ramazan’a da girmişken, mutfaklarda her zamankinden daha tatlı bir telaş yaşanıyor. Mutfakta daha rahat bir çalışma ortamı yaratmak için beş önemli tavsiye.
- Kullanışlı araç gereçler edinin
Tarzınız ne olursa olsun, mutfak araç gereçlerini sadece şık oldukları için değil aynı zamanda fonksiyonel ve kullanışlı oldukları için tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Pratik mutfak aletleri için mutfağınızda kolay erişilebilir, kolay kullanılır bir yerleştirme planı yapmalısınız. Bu küçük planlama size dakikalarca vakit kazandıracaktır.
- İyi bir aydınlatma
Mutfak yemek hazırlamak için bir atölye ise burada çalıştığınız süre boyunca güçlü bir ışığa ihtiyacınız olacak. Gündüzleri pencerden gelen güneş ışığının bile yeterli olmadığı, gölgede kalan detayları daha net görmek isteyebileceğiniz bir çalışma ortamı yaratmak isteyebilirsiniz. Ramazan paketi gibi alışverişlerinizi uzun süre saklamak için karanlık, soğuk ve nemsiz bir ortama ihtiyacınız olacak. Ancak çalışmak için mutfağın aydınlık olması önemli.
- Kahve fincanları kolayda olsun
Kahve, kültürümüzde önemli yer tutan bir içecek. Elbette çay için de aynı yorum geçerli. Evinizde gün içinde içilen çay ve kahve miktarını da göz önüne alarak çay kahve için kullandığınız fincan takımı ve servis tepsileri kolayca erişilebilir noktalarda durursa, hem çay kahve hazırlarken, hem de yıkanmış bardakları, fincanları yerleştirirken işiniz çok kolaylaşır.
- Elektrikli mutfak gereçleri için uygun prizler
Elektrikli mini mutfak gereçlerinizi sürekli tezgah üzerinde tutmak istemeyebilirsiniz, bu tercih anlaşılabilir ancak çalıştıracağınız zaman tezgahta yemek hazırladığınız bölümde, mini elektrikli aletlerin kablolarının yetişebileceği bir noktada prizin bulunması hayatınızı çok kolaylaştıracaktır. Mutfağınızı tasarlarken, pek çok noktadan elektrik prizlerine erişim sağlayabilecek bir düzenleme yapmanız çok doğru bir karar olacaktır.
- Kolay temizlik imkanı
Mutfağın çok fazla eşya ile dolu olması temizlik yapmayı zorlaştırır. Mutfak eşyalarını olabildiğince geniş alanlar bırakacak şekilde yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Böylece mutfakta temizlik yapmak çok daha kolaylaşacaktır.