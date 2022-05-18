Müzisyen Atilla Volga Didim Vegan Fest'te
"Diken" isimli yeni teklisini yayınlamaya hazırlanan Atilla Volga Vegan Fest'te müzikseverlerle buluşuyor.
Dijital platformlarda "Diken" isimli yeni teklisini yayınlayacak olan Atilla Volga, bu sene Aydın Didim'de 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ilk Vegan festivali Didim VegFest'te 21 Mayıs günü 19.30'da müzikseverlerle buluşacak. Vegan yiyecek ve içeceklerin, atölyelerin, söyleşilerin, etkinliklerin olduğu Apollon tapınağındaki festival 3 gün sürecek.