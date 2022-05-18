Müzisyen Atilla Volga Didim Vegan Fest'te

Dijital platformlarda "Diken" isimli yeni teklisini yayınlayacak olan Atilla Volga, bu sene Aydın Didim'de 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ilk Vegan festivali Didim VegFest'te 21 Mayıs günü 19.30'da müzikseverlerle buluşacak. Vegan yiyecek ve içeceklerin, atölyelerin, söyleşilerin, etkinliklerin olduğu Apollon tapınağındaki festival 3 gün sürecek.