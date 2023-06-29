Nasıl uyuyorsunuz? İşte uyuduğunun şeklin faydaları

Çoğumuzun uyumayı tercih ettiği bir tarafı vardır. Evet, uykumuzda hareket ederiz ancak genellikle sürekli olarak geri döndüğümüz bir taraf vardır.

Eğer belli bir tarafa yatmak sizin için vazgeçilmezse, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör var. Bitkisel beslenme uzmanı Ali Ramadan'ın (@holisticali) TikTok'ta açıkladığı gibi, vücudunuzun sol tarafında uyumanın birkaç faydası vardır.

Heathline'a göre sol tarafta uyumanın genel sağlığa en fazla faydayı sağladığı düşünülmektedir. Ramadan videoda "sol tarafta uyuduğumuzda, mide ve mide suları yemek borusundan daha aşağıda kalır" diyerek bunun mide ekşimesi ve sindirim rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabileceğini açıkladı. Ramadan, "Ayrıca sırt üzerindeki baskıyı azaltır ve hamile kadınların uyuması için ideal bir yoldur" dedi. Hamileyken sol tarafta uyumak kalp, fetüs, rahim ve böbrekler arasındaki kan akışına yardımcı olurken karaciğer üzerindeki baskıyı da azaltır.

Genel olarak konuşursak, özellikle horlayan, reflüsü olan, yüksek tansiyonu olan veya sindirim sorunları olan kişiler için sol tarafımızda uyumak bizim için daha iyidir. Bununla birlikte, özellikle kalp rahatsızlığı olanlar için sağ tarafınızda uyumanın bazı faydaları vardır ve bu kişiler bunu daha rahat bulabilirler. Ancak bir uyku uzmanına göre, sırt ağrısı riskinizi azaltmak ve iyi bir gece uykusu çekmek istiyorsanız, sırt üstü uyumak çözüm olabilir. Eachnight Yatakları'nda uyku uzmanı olan Kiera Pritchard'a göre, insanların sadece %10'u en uygun pozisyonda uyuyor. Buna karşılık, %74'ümüz yan yatarken, %16'mız ise karın üstü uyuyor. Prichard, "Sırt üstü uyumak en çok tavsiye edilen pozisyondur çünkü sırtınızdaki omurlar herhangi bir bükülme veya kıvrım olmadan nötr bir pozisyonda doğal olarak hizalanabilir" dedi.

"Sırt üstü uyumak omurganız için daha sağlıklı olabilirken, sağ tarafınızda uyumak kalbiniz için faydalıdır. Mide uykusu, omurganız üzerinde çok stresli olduğu için sağlıksız kabul edilen tek pozisyondur."