Nef Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturuyor

Nef Filarmoni Orkestrası ilk konserini AKM'de verecek. Konser 17 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yapacağı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın değerli katkılarıyla düzenlenen konserde, opera dünyasındaki benzersiz yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede İstanbullu müzikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni yaşatacak.

AKM “Türk Telekom Opera Salonu”nda bir ilk

2021 yılından itibaren üst üste kazandığı sayısız birincilikle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç kontrtenor Nils Wanderer, Almanya’nın en prestijli opera evi “Die Deutsche Oper am Rhein” başta olmak üzere Avrupa’nın en seçkin opera sahnelerinden gelen tekliflerle, 2023-24 sezonunda adından çok söz ettirecek sıra dışı bir yetenek olarak göze çarpıyor.

Sahip olduğu yıldız ışığı, dikkat çekici benzersiz sesi ve sıra dışı aktörlük yeteneği ile son bir yılda neredeyse katıldığı tüm yarışmaları birincilikle kazanan ve kariyer basamaklarını çok hızla çıkan Nils Wanderer, son olarak 2022 Ekim ayında dünyanın en prestijli şan yarışması kabul edilen dünyaca ünlü tenor Placido Domingo’nun kurucusu olduğu “ Operalia” yarışmasında ikincilik kazanarak ne denli güçlü bir ses olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Genç kontrtenor bu başarısının ardından 2022 Kasım ayında, dünyanın en prestijli klasik müzik yapım firması “Deutsche Grammophon”dan gelen teklifle de kariyerini taçlandırdı.

Nef Sanat bünyesindeki Nef Filarmoni Orkestrası’nın gerçekleşticeği gala niteliğini taşıyan bu konser, İstanbullu klasik müzik ve opera severlerin ilk defa deneyimleyeceği bir konser olacak.

Müziğin ustaları sanatseverlerle buluşuyor

Günümüzün en yetenekli keman sanatçılarından Chingiz Osmanov, 2002'den bu yana St Petersburg Oda Orkestrası Solistleri üyesi ve 2013'ten beri St Petersburg Devlet Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısı olarak görev yapıyor. Osmanov, bugüne kadar Goyang'da Aram Nuri Konser Salonu, Goyang, Güney Kore, Rosengarten Hall, Mannheim, Londra Kolezyumu, İsrail Opera Binası, Tel Aviv, Moskova Müzik Evi ve Glazunov’da solist ve oda müzisyeni olarak sahne aldı.

Uluslararası başarılara imza atan bir şef

Klasik müzik, Türk müziği ve çok sesli müzik alanında öncü çalışmalarıyla fark yaratan şef Orhan Şallıel, İstanbul Devlet Opera ve Balesi şefliği, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kurucu şefliği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefliğindeki çalışmaları ardından, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın şefi ve genel sanat yönetmeni olarak sanatseverle buluşmaya devam ediyor. Yurt dışında Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya, ABD, Çin, Meksika, Japonya, İspanya, Polonya, Kolombiya, Özbekistan, Macaristan, Kore, Katar ve Rusya’da birçok senfoni orkestrası yöneten Şallıel, Kolombiya Medellin'de EAFIT Senfoni Orkestrası’nın daimi konuk şefi olarak uluslararası başarılara imza atıyor.

Dünya müziği Türk Müziği ile buluşuyor

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise; tıp doktoru olmasının yanı sıra sanat kariyerine 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak başladı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi. 2007 yılında kurucusu olduğu İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Sanat Yönetmeni olarak atandı. Sanatsal kariyerini akademik alanda yaptığı çalışmaları ile taçlandırdı. Enstrüman solisti olarak resitaller verdi. Değişik topluluklarla ve ferdi olarak dünyanın dört bir yanında konserlerde sanatseverlerle buluştu. Klâsik Türk Müziğinin zirvesi kabul edilen büyük bestekâr Itrî’ye ait yapmış olduğu külliyat çalışması ise kültür mirasımız için önemli bir kazanım oldu.