Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Necla Uygur'un hastalığı neydi?

üheyl ve Behzat Uygur’un annesi, usta sanatçı Necla Uygur hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna emek veren ve Marko Paşa Müzikali gibi yapımlarda sahne alan Necla Uygur, tiyatro yaşamının yanı sıra Uygur ailesinin sanat geleneğinin önemli isimlerinden biri oldu.

Uygur, 2016 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"ne layık görülmüştü. Peki, Necla Uygur kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte, detaylar...

NECLA UYGUR NEDEN VEFAT ETTİ?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uygur ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızda ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Uygur'un hastalığı ile ilgili detay paylaşılmadı.

NECLA UYGUR KİMDİR?

Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında yer alan Necla Uygur, sahne kariyeri boyunca Marko Paşa Müzikali başta olmak üzere pek çok yapımda rol aldı. Uygur, aynı zamanda sanat dünyasında adından söz ettiren Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha Uygur'un annesiydi.

Sanata uzun yıllar emek veren ve zarif duruşuyla tanınan Necla Uygur, 2016 yılında düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde, tiyatro ve sanat dünyasına katkıları nedeniyle "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"ne layık görüldü.