NESFIT Pembe Kurdele 14’üncü yılında kadın sağlığına destek olmaya devam ediyor

Meme sağlığında erken tanı bilincini yaygınlaştırmak, kadınları düzenli kontrole teşvik etmek ve doğru bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmak, uzun soluklu çalışmalarla mümkün oluyor. Bu yaklaşımla hayata geçirilen NESFIT Pembe Kurdele projesi, 14’üncü yılında da meme sağlığı farkındalığını artırmaya devam ediyor.

Migros mağazalarında satışa sunulan özel Pembe Kurdele paketlerinden elde edilen gelirle MEMEDER’e yapılan bağışlar, derneğin meme sağlığı alanındaki çalışmalarına destek oluyor. Paketlerin üzerinde yer alan QR kodlar ise tüketicileri kendi kendine meme muayenesi konusunda doğru ve güvenilir bilgilere yönlendiriyor.

Böylece günlük alışverişin bir parçası olan her NESFIT paketi, meme sağlığı konusunda farkındalığın artmasına ve kadın sağlığı alanındaki çalışmalara katkı sağlıyor.