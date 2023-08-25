Netflix, Ayzek ile Bir Gece filminin yayın tarihini duyurdu! İşte Ayzek ile Bir Gece konusu ve oyuncuları

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Karakomik Filmler serisindeki 2 Arada filminde yer alan ve Ayzek karakterini konu alan filmin yayın tarihi belli oldu. Netflix Türkiye, filmin afişini Instagram hesabından paylaşarak 29 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

'Ayzek ile Bir Gece' konusu nedir?

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin konusu şöyle:

"Yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve bir süre sonra bir otelin gece vardiyasında iş bulur. Ancak ilk gecesinde Ayzek'in başına neler geleceğini kim bilebilir..."

'Ayzek ile Bir Gece' oyuncuları

Cmylmz Fikirsanat’ın yapımcısı olduğu filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor.

'Ayzek ile Bir Gece' afişi