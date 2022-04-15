Netflix, Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihini duyurdu

Son olarak Karakomik Filmler serisiyle izleyicilerle buluşan Cem Yılmaz'ın, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Erşan Kuneri dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix resmi Instagram hesabından 'Erşan Kuneri' isimli dizinin yayın tarihini duyurdu. Erşan Kuneri dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım:

ERŞAN KUNERİ 13 MAYIS'TA NETFLİX'TE

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu. Netflix resmi Instagram hesabından "Medarıiftiharımız Kuneri Film artık bizimle. #ErşanKuneri 13 Mayıs’ta sadece Netflix’te oynuyor." ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

ERŞAN KUNERİ OYUNCU KADROSU

Filmin afişinin yayınlanması ile oyuncu kadrosu da belli oldu. Kuneri Film şirketinin sahibi Erşan Kuneri olarak Cem Yılmaz yer alıyor. Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncular bulunuyor.

ERŞAN KUNERİ KONUSU

Arif V 216 isimli filmde, film yapımcısı ve eğlence mekanının sahibi olarak gördüğümüz Kuneri'nin 1975 ve 1978 seneleri arasındaki sinema macerası ele alınacak. Erşan Kuneri dizisinin konusu şöyle:

"70'ler erotik sinemasında büyük bir başarı yakalayan Erşan Kuneri, farklı türlere de el atmaya karar verir. Kuneri, sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçer."