Netflix, Emily in Paris 5'inci sezon yayın tarihini açıkladı
Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan 'Emily in Paris', hayranlarını sevindiren haberi duyurdu. Paris'in büyülü atmosferinde geçen dizi, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Platform, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı sürpriz bir paylaşımla, Emily in Paris 5. sezonun yayın tarihini resmen açıkladı.
Netflix, Emily in Paris’in 5'inci sezonunun 18 Aralık 2025’te izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Dizinin bu kadar kısa sürede geri dönmesi dikkat çekti. Çünkü 4'üncü sezonun ikinci kısmı üzerinden bir yıldan az süre geçti. Yeni sezonda ise izleyicileri 10 bölüm bekliyor.
Dizinin yaratıcısı Darren Star, yeni sezonun iki şehir arasında geçeceğini açıkladı: Roma ve Paris. Emily, bu kez hem aşk hem de kariyer yolculuğunu yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Ancak hikâyenin ayrıntıları şimdilik gizemini koruyor.
Sezonun sonunda Emily (Lily Collins), Paris’i geride bırakmaya hazırlanıyordu. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak Agence Grateau Roma’nın başına geçti ve Marcello’ya (Eugenio Franceschini) âşık oldu. Ancak yeni sezonda büyük bir sır, Emily’nin en yakın ilişkilerinden birini tehdit ederek onu yeniden Paris’e geri çekecek. İzleyicileri kalp kırıklıkları, iş sorunları ve kariyerinde yeni sınavlar bekliyor.
Dizinin geçmiş yayın takvimine bakıldığında, 7'nci sezonun 2026’da gelmesi öngörülüyor.