Netflix, Emily in Paris 5'inci sezon yayın tarihini açıkladı

Dizinin yaratıcısı Darren Star, yeni sezonun iki şehir arasında geçeceğini açıkladı: Roma ve Paris. Emily, bu kez hem aşk hem de kariyer yolculuğunu yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Ancak hikâyenin ayrıntıları şimdilik gizemini koruyor.