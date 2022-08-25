Netflix Eylül 2022 programını duyurdu... İşte Eylül ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Netflix, Eylül ayı programını açıkladı. Netflix Türkiye’de 15 Eylül'de Fatih Terim'in hayatına odaklanan Terim belgeseli yayınlanacak. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı, Özcan Alper imzalı Âşıklar Bayramı, 2 Eylül'de Netflix'te yerini alacak. İşte Eylül ayı Netflix içerikleri...

NETFLİX EYLÜL AYI DİZİ PROGRAMI

Devil in Ohio / 2 Eylül

Gizemli bir tarikattan kaçan genç bir hastayı korumaya kararlı olan bir psikiyatr, kızı yanına alır ancak bu durum, kendi ailesini ve hayatını tehlikeye atacaktır.

Cobra Kai: 5. Sezon / 9 Eylül

Terry, Cobra Kai'ın yönetim anlayışını değiştirirken; Daniel, Johnny ve eski bir dostları, güçlerini birleştirip karate matının dışına taşan bir mücadeleye girişir.

BİR NETFLIX DİZİSİ

HEARTBREAK HIGH / 14 Eylül

Kışkırtıcı bir duvar çizimi, Hartley Lisesi'nde birbiriyle takılan herkesin foyasını ortaya çıkarır. Çizimi yapan Amerie ise olayın berbat sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalır.

Winx Efsanesi: Kader: 2. Sezon / 16 Eylül

Alfea'nın öğrencileri Solaria'yı okuldaki potansiyel düşmanlardan korumak zorundadır. Bloom ise güçlerini kontrol etmek için mücadele eder.

Snabba Cash: Kolay Para: 2. Sezon / 22 Eylül

Kolay para peşinde amansız mücadele devam ederken Salim'in hatıraları yüzünden azap çeken Leya, geçmişinden kaçamaz.

NETFLİX EYLÜL AYI FİLM PROGRAMI

ÂŞIKLAR BAYRAMI / 2 Eylül

Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi… Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlandı.

YOLUN BİTTİĞİ YER / 9 Eylül

Kısa süre önce eşini kaybeden Brenda, ürkütücü bir yolculukta bir cinayet ve parayla dolu kayıp bir çanta yüzünden tehlikeye düşen ailesini korumak için savaşır.

BLONDE / 28 Eylül

Joyce Carol Oates'un romanından uyarlanan ve Hollywood efsanesi Marilyn Monroe'nun yaşamını cesur bir şekilde ele alan bu kurmaca öyküde Ana de Armas başrolde.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

TAVŞAN SAMURAY: USAGİ GÜNLÜKLERİ: 2. SEZON / 1 Eylül

Düşman Yokai'lardan kurtulan Usagi ve ekibi, kısa süren barış döneminin tadını çıkarır ama çok geçmeden yine kötü uzaylıların istilasına hazırlanmaları gerekecektir.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

NITRAM / 1 Eylül

Avustralya'nın banliyölerinde yaşayan, hayal kırıklığına uğramış genç bir adamın içine düştüğü yalnızlık, onu şiddete yöneltir. 1996 Port Arthur trajedisinden uyarlandı.

BİR NETFLIX DİZİSİ

EVİM SATIŞTA / 2 Eylül

ABD'nin dört bir yanındaki ev sahipleri, hayatlarını değiştirecek anlaşmalar yapma umuduyla satılık evlerini dört deneyimli gayrimenkul yatırımcısına sunar.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

RICK AND MORTY: 6. SEZON / 5 Eylül - Her Hafta Yeni Bölüm

Parlak zekalı Rick ve huysuz torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, altıncı sezonuyla geri dönüyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

BEE VE PUPPYCAT / 6 Eylül

Harika bir sihirli adada yaşayan ve içinden geldiği gibi davranan Bee ile tüylü dostu, galaksiler arası bir geçici iş ajansında çalışırken maceradan maceraya atılır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

ÖLÜMCÜL MEKTUPLAR: ABD'DE ŞARBON TEHDİDİ / 8 Eylül

11 Eylül'den günler sonra ölümcül şarbon sporları içeren mektuplar, ABD'de paniğe ve trajediye yol açar. Bu belgesel, bu olaya ilişkin FBI soruşturmasını ekrana taşıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

TERİM / 15 Eylül

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator..." Bir ömre tüm bu sıfatları sığdıran Fatih Terim’in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri bir de kendisinden dinleyin.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

OPERASYON HAV HAV: 2. SEZON / 1 Eylül

Dünya tehlikeli bir hâl alınca çaresiz bilim insanları, genetiği geliştirilmiş köpekleri yaşayabileceğimiz yeni bir gezegen bulmaları için uzaya gönderir.

BİR NETFLIX FİLMİ

İNTİKAM KANKAM / 16 Eylül

Havalı bir özel lisenin gözden düşen popüler kızı, okula yeni gelen gösterişsiz bir kızla birbirlerinin düşmanlarından intikam almak için gizli bir anlaşma yapar.

BİR NETFLIX BELGESELİ

GERÇEK BLING RING: BİR HOLLYWOOD ÇETESİ / 21 Eylül

2009'da ünlülerin evlerinde hırsızlık yapan bir grup genç, medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşır ve bir filme ilham verir. Öykülerini bir de onlardan dinleyin.

BİR NETFLIX FİLMİ

ATHENA / 23 Eylül

Küçük bir çocuğun trajik bir şekilde öldürülmesi, Athena topluluğunda topyekûn bir savaşın fitilini ateşler. Çatışmanın merkezindeyse kurbanın ağabeyleri vardır.

BİR NETFLIX FİLMİ

POKÉMON: THE ARCEUS CHRONICLES / 23 Eylül

Ash, Goh ve Dawn, efsanevi Pokémon Arceus efsanesini araştırırken; Galactic Takımı'nın dünyayı tehdit eden bir planını ortaya çıkarır.

BİR NETFLIX FİLMİ

A JAZZMAN'S BLUES / 23 Eylül

Tyler Perry'nin yönettiği bu yasak aşk ve aile draması öyküsü, Amerika'nın güneyindeki bir mekânda çalan blues müzikler eşliğinde 40 yıllık sırları ve yalanları ortaya döküyor.

BİR NETFLIX ÖZEL

ENTERGALACTIC / 30 Eylül



New York'ta aşkı arayan iki yaratıcı insanı konu alan bu animasyon filmde müzik, sanat ve moda iç içe geçiyor.



