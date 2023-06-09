Netflix filmi Hayat Güzel konusu ne, oyuncuları kimler?

Danimarka , İsveç yapımı Netflix orijinal içeriği Hayat Güzel (A Beautiful Life) filmi 1 Haziran'da izleyici ile buluştu. Filmin yönetmenliğini Mehdi Avaz üstlenirken, senaryosunu Stefan Jaworski gibi isimler kaleme aldı. Sessiz sedasız yayına giren film listelerde yükseliyor. Hayat Güzel filmine dair merak edilenlere birlikte bakalım...

Hayat Güzel konusu ne?

Film, olağanüstü bir sese sahip olan Elliott adında genç bir balıkçıyı konu alıyor. Tanınmış bir menajer tarafından keşfedildiğinde, onu kızıyla kayıt yapmak için eşleştirir. Elliott, hayatının fırsatından en iyi şekilde yararlanmak zorundadır. Netflix filmin konusunu şöyle paylaşıyor: Gizli yeteneği bir müzik yapımcısı tarafından keşfedilen genç bir balıkçı, yıldızlığa ve aşka hazır olup olmadığına karar vermelidir.

87 puan aldı

Film pek çok ülkede ilk sıralara yükseldi. Dünyada ise 29 Mayıs-4 Haziran haftası, ilk hafta izlenme saatleriyle İngilizce olmayan filmler arasında 3'ncülüğe tırmandı. İzleyicilerden iyi yorumlar alan film şu anda Rotten Tomatoes'ta 50'den fazla değerlendirmeye dayanarak 100 üzerinden ortalama 87 puan aldı.

Film, başrol oyuncusu aktör ve Danimarkalı pop yıldızı Christopher tarafından bestelenen müzikleri kullanıyor.

Hayat Güzel filmi oyuncuları

Romantik filmde Danimarkalı şarkıcı Christopher ilk kez başrolde oynuyor, ona Inga Ibsdotter Lilleaas, Christine Albeck Børge eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ardalan Esmaili, Sebastian Jessen ve Paw Henriksen gibi isimler de yer alıyor.

Hayat Güzel fragmanı