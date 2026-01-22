Netflix haftanın 'Top 10' listesinde: Agatha Christie's Seven Dials

Agatha Christie’nin 'Seven Dials' (Yedi Kadran) uyarlaması, yoğun rekabetin yaşandığı Netflix listelerinde zirve takibini sürdürüyor. Büyük ilgi gören 'Ne Yaptığını Biliyorum' (His & Hers) yapımının hemen ardından ikinci sıraya yerleşen dizi, dünya genelinde tam 80 ülkede 'Top 10' listesine girmeyi başardı.

Yapım, bugün itibarıyla Netflix Türkiye’de de 2. sırada bulunuyor. 15 Ocak'ta yayınlanan dizi, ilk haftasında 9,9 milyon izlenmeye ulaşarak güçlü bir başlangıca imza attı.



SEVEN DIALS (YEDİ KADRAN) DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrolde izlediğimiz Mia McKenna Bruce, Lady Eileen 'Bundle' Brent karakterine hayat veriyor. 1925 yılında, bir malikane partisinde masum bir şaka ölümle sonuçlanınca, Bundle bu trajik olayın ardındaki ürpertici cinayet planını çözmek için harekete geçiyor. Lady Caterham ve Başkomiser Battle'ın yardımıyla yürütülen bu araştırma, bir yandan malikanenin gizemini aydınlatırken diğer yandan Bundle'ın hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştiriyor.

SEVEN DIALS'IN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?



Helena Bonham Carter, Marter Freeman, Mark Levis Jones ve Iain Glen gibi oyuncuların yer aldığı kadronun yanı sıra, yapımın başarısı büyük ölçüde Agatha Christie’nin "Polisiyenin Kraliçesi" olarak anılmasını sağlayan kurgu yeteneğine dayanıyor...

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN YÜKSELİŞTE

Diziye yönelik geri bildirimler izleyicileri ikiye böldü. Sosyal medyada bir kesim senaryonun 'sıkıcı ve klişe' olduğunu dile getirirken, diğer bir kesim ise olay örgüsünün oldukça 'akıcı' ilerlediği görüşünde birleşiyor.

Özellikle ikinci ve üçüncü bölümlerde sarkan tempo, dizinin gereksiz yere uzatıldığı eleştirilerine yol açtı. Buna rağmen yapım, dünya genelindeki izlenme listelerinin zirvesinde kalmayı sürdürdü.