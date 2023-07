Netflix Türkiye Ağustos ayı programı belli oldu! İşte Ağustos ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix Ağustos 2023 takvimine Türk imzası taşıyan Kötü Adamın 10 Günü filmi önümüzdeki ay Netflix'te yerini alacak. Anime severlerin merakla beklediği One Piece dizisinin yakın zamanda seyirciye sunulacağını görüyoruz. Normalde geçtiğimiz ay yayımlanacağı söylenen yapım, 31 Ağustos tarihinde nihayet seyirciyle buluşacak.

Johnny Depp - Amber Heard Davası'nın bir kez daha mercek altına alındığı Ağustos ayında Ragnarok'un yeni bölümleriyle Edda'dan gelen soğuk hava dalgası sıcak yaz günlerine serinlik katıyor. İşte Netflix Ağustos 2023 takvimi...

NETFLİX AĞUSTOS AYI DİZİ PROGRAMI

Güneşin Karanlığında: 2. Sezon: 2. Kısım - 3 Ağustos

Lisa'nın duruşması yaklaşırken Mickey şüpheleriyle, zorluklarla ve beklenmedik gelişmelerle boğuşur. Izzy önemli hamleler yaparken Lorna ve Cisco da büyük günlerini planlar.

Zombi Evreni - Yeni dizi- Korku - 8 Ağustos

Bir zombi virüsü salgınının patlak verdiği Seul'de, kimler zorlu görevler karşısında yaşayan ölüleri alt ederek sağ kalmayı başaracak?

Painkiller - Yeni dizi- Dram - 10 Ağustos

Amerika'daki opioid salgının nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyen bu drama, sorumluları, kurbanları ve gerçeği arayan bir soruşturmacıyı konu alıyor.

The Upshaws: 4. Kısım - 17 Ağustos

Bu komedi dizisinde Indiana'da yaşayan, işçi sınıfından siyahi bir aile, gündelik dertlerle uğraşırken daha iyi bir hayat ve mutlu bir yuva için çabalıyor.

Ragnarok: 3. Sezon - 24 Ağustos

İyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşırken Magne'nin cesareti, tanrılarla devler arasındaki son efsanevi savaşta çok büyük bir sınavdan geçmek üzeredir.

NETFLİX AĞUSTOS AYI FİLM PROGRAMI

RUH KAPANI - Aksiyon- 2 Ağustos

İnsanları vahşi katillere dönüştüren bir silahı ele geçirmek için tutulan paralı asker, kendi kardeşi silahın kurbanı olunca intikam peşine düşer.

HEART OF STONE -Aksiyon - 11 Ağustos

Bir istihbarat ajanı, adına çalıştığı küresel ve gizemli barışı koruma örgütünün en değerli ve en tehlikeli silahının çalınmasını önlemeye çalışır.

KÖTÜ ADAMIN 10 GÜNÜ - Dram - 18 Ağustos

Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, üçlemenin aksiyon dolu üçüncü filminde köşkte işlenen tuhaf bir cinayeti çözmeye çalışır.

AŞKI SEÇ - Romantik - 31 Ağustos

İstikrarlı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşını mı, yıllar önce uzaklara çekip gideni mi yoksa ünlü rock yıldızını mı? İkilemde kalan Cami bunlardan hangisini seçecek?

AĞUSTOS AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX BELGESELİ

PERDE ARKASI: 3. CİLT - 1 Ağustos

BelgeselBelgesel dizisi Perde Arkası, 4 bölümden oluşan 3. cildiyle geri dönerek sporun uçsuz bucaksız ve çılgın dünyasından destansı öyküleri açığa çıkarıyor. Bokstan futbola ve doping skandallarına kadar çeşitli konuları ele alan hikâyeler, manşetlerin ötesine geçerek bildiğimiz sandığımız şeyleri altüst edecek. Haftalık olarak yayınlanacak bölümler, olayları bizzat yaşayan kişilerin anlatımlarını temel alırken perde arkasında yaşananları da gözler önüne seriyor.

(Her Hafta Yeni Bölüm)

BİR NETFLIX FİLMİ

THE SEVEN DEADLY SINS: GRUDGE OF EDINBURGH PART 2 - 8 Ağustos

Anime

Yaşadıkları trajik kazanın ardından Lancelot ile ilk kez tekrar bir araya gelen Tristan, annesinin hayatını kurtarmak için içindeki iblisleri yenmeyi öğrenmelidir.

BİR NETFLIX BELGESELİ

LADIES FIRST: A STORY OF WOMEN IN HIP - HOP - 9 Ağustos

Ezber bozan öncülere saygı duruşu niteliğindeki bu belgeselde rap sanatçıları, söz yazarları ve uzmanlar, kadınların hip-hop üzerindeki etkisini anlatıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

JOHNNY DEPP - AMBER HEARD DAVASI - 16 Ağustos

Her iki tarafın ifadelerini ilk kez yan yana gösteren bu belgesel, Hollywood'u sarsan davayı ve bunun internetteki yansımalarını mercek altına alıyor.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI- 16 Ağustos

Çocuk & Aile

Manhattan'da bir apartman dairesinde sahibi Katie ile mutlu bir hayat yaşayan Terrier türü Max, sahibinin bir gün eve kırma bir köpek olan Luke'u getirmesiyle birlikte gözden düştüğünü hissetmeye başlar. İkili arasında başlayan rekabet kısa sürede yerini iş birliğine bırakacaktır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE FİLMİ

MAYMUN KRAL - 18 Ağustos

Çocuk & Aile

Bir maymun, büyülü dövüş değneği ile birlikte destansı bir serüvene atılarak iblisler, ejderhalar ve tanrılarla mücadele eder. En büyük düşmanı ise kendi egosudur.