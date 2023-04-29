Netflix Türkiye Mayıs ayı programı belli oldu

Netflix, Mayıs ayını yeni içeriklerle karşılıyor. Bu ay, Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Terzi ile aşk ve dostluk arasında verilecek zorlu savaşa tanıklık ederken, The Mother'da Jennifer Lopez ile aksiyon dolu bir macera izleyeceğiz.

Bridgerton hikayesinin geçmişi Queen Charlotte: A Bridgerton Story'de aralanırken, Arnold Schwarzenegger Fubar ile bugüne dek ilk kez bir dizinin başrolünde karşımıza çıkıyor. İşte Mayıs ayında yayınlanacak Netflix içerikleri...

NETFLİX MAYIS AYI DİZİ PROGRAMI

Terzi - 2 Mayıs

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story - 4 Mayıs

Bridgerton dizisinin öncesini anlatan yapımda genç Kraliçe Charlotte ve Kral George'un evliliği, yüksek sosyeteye yön veren bir aşk öyküsüne dönüşüyor.

Ultraman: 3. Sezon- 11 Mayıs

Dizinin heyecan verici final sezonunda Ultraman eleştirilerin hedefindeyken, Shinjiro miras olarak devraldığı güçlerin ağır bir bedeli olduğunu anlar.

Queer Eye: 7. Sezon - 12 Mayıs

Muhteşem Beşli, New Orleans'ta çekilen bu yeni sezonda ilham verici kahramanlar ve göz alıcı dönüşümlerle size yine sınırsız eğlence vadediyor.

Selling Sunset: 6. Sezon- 19 Mayıs

Büyük değişimlere imza atan ve iki yeni ekip üyesinin beraberinde getirdiği dramayla başa çıkmaya çalışan tecrübeli emlakçılar, kariyerlerinin en riskli dönemine hazırlanıyor.

The Good Bad Mother- 20 Mayıs

Bir kazanın ardından hırslı bir savcının zekâsı bir çocuğunkiyle aynı düzeye geriler. O ve annesi, hayatlarında yeni bir sayfa açmak zorunda kalır.

FUBAR - 25 Mayıs

Emekliliğin eşiğindeki bir CIA ajanı, bir aile sırrını keşfeder ve son bir görev için sahaya çıkmak zorunda kalır.

NETFLİX NİSAN AYI FİLM PROGRAMI

THE MOTHER - 12 Mayıs

Askerî eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için saklandığı yerden çıkar.

ANNELER GÜNÜ - 24 Mayıs

Emekli özel ajan Nina, hiç tanımadığı oğlunun kaçırılması üzerine onu kurtarmak amacıyla harekete geçer ve önüne çıkan herkesi alt etmek için eski ölümcül becerilerine başvurur.

KAN VE ALTIN- 26 Mayıs

2. Dünya Savaşı acı şekilde son bulurken firari bir Alman askeri ile genç bir kadın, gizli altınları arayan bir grup Nazi ile kanlı bir mücadelenin içine çekilir.

MIXED BY ERRY - 31 Mayıs

1980'lerde Napoli'de kendi çektiği karışık kasetleri kaçak yollarla satan yetenekli bir DJ ile iki kardeşi, kanun kaçağı olsalar da şaşırtıcı biçimde güçlü albüm yapımcıları olur.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

ORMANIN DOSTLARI: 2. SEZON - 8 Mayıs

Xus Millî Parkı'nda hareketli günler geçirmeye devam eden Eddy, Summer ve Kodi, yeni ve eski dostlarıyla heyecanlı maceralara çıkarak doğayı keşfediyor.

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

HANNAH GADSBY: SOMETHING SPECIAL - 9 Mayıs

Emmy ödüllü komedyen, senarist ve oyuncu John Mulaney, yepyeni bir stand-up komedisi ile geri dönüyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

MULLIGAN - 12 Mayıs

Bu hicivsel komedide Dünya'nın çoğu uzaylılar tarafından yok edilmişken hayatta kalan bir avuç insan, Amerika'yı yeniden inşa edip daha kusursuz bir birliktelik kurmaya çalışır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

BLACK KNIGHT - 12 Mayıs

Aksiyon

2071'de, hava kirliliğinin yıkıma yol açtığı distopik bir gelecekte insanlığın devamı, sıra dışı kuryelerden oluşan bir gruba bağlıdır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

ANNA NICOLE SMITH: BENİ TANIMIYORSUNUZ - 16 Mayıs

Bu belgesel, modellikle elde ettiği şöhretin zirvesinden trajik ölümüne kadar Anna Nicole Smith'in hayatını en yakınlarının gözünden anlatıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

CONOR MCGREGGOR: SINIR TANIMAYAN DÖVÜŞÇÜ- 17 Mayıs

Conor McGregor, acımasız vuruşları ve küfürlü konuşmalarıyla UFC'nin en büyük yıldızı oldu. Bu heyecanlı belgesel dizisi onun hızlı kariyerini konu alıyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

YAKITORI: SOLDIERS OF MISFORTUNE - 18 Mayıs

Dünya, üstün bir uzaylı medeniyetinin sömürgesine dönüşmüştür. Akira'nın daha iyi bir gelecek için tek şansıysa gözden çıkarılabilir bir asker olarak Yakitori birimine katılmaktır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

GİZEMLİ VAKALAR: 3. KISIM - 22 Mayıs

Çocuk & Aile

Sam ve Kit yeni vakalar, yeni serüvenler ve yeni hayvan dostlarıyla dünyanın her yerinden hayvanlarla ilgili ipuçları toplayıp gizemleri çözmeye devam ediyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

KURBAN/ŞÜPHELİ - 23 Mayıs

Tecavüze uğradığını söylediği için yalan ihbarda bulunmaktan yargılanan bir kadının davasını araştıran gazeteci, durumun kurbanların aleyhine çevrildiği benzer olaylara rastlar.

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

WANDA SYKES: I'M AN ENTERTAINER - 23 Mayıs

Komedi

Komedi ikonu bu stand-up gösterisinde Fransız eşiyle çocuk büyütmekten, umumi tuvaletlerin risklerinden ve başkaları dibe vurmuşken iyimser olmaktan neden bıktığından bahsediyor.



