Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (10-16 Temmuz 2023)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Box Officein derlediği habere göre geçen hafta Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Fatal Seduction olurken, film kategorisinde Hazine birinci sırada yer aldı. Platforma tekrardan yüklenen Gossip Girl ilk haftasında üçüncü sırada yer aldı.

Platformun orijinal filminin devamı niteliğindeki Aşk Taktikleri 2 ilk haftasında ikinci sırada yer aldı. 10 - 16 Temmuz 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Ölümcül Kaçamak

2. The Witcher (3. Sezon)

3. Gossip Girl (1. Sezon)

4. Güneşin Karanlığında (2. Sezon)

5. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus

6. Celebrity (1. Sezon)

7. King The Land (1. Sezon)

8. Black Mirror (6. Sezon)

9. Manifest (1. Sezon)

10. Terzi (1. Sezon)

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Hazine

2. Aşk Taktikleri 2

3. Bird Box Barcelona

4. Eller Yukarı, Damat!

5. Kutsal Damacana 4

6. Para Kokusu

7. Sen İnandır

8. İllegal Hayatlar

9. Upgrade

10. Bay Araba ve Tapınak Şövalyeleri