Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (28 Ağustos - 3 Eylül 2023)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Box Office'in derlediği yazıya göre 28 Ağustos - 3 Eylül Ağustos 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Ragnarok (3. Sezon)

2. Kim Bu Erin Carter?

3. One Piece

4. Terzi (2. Sezon)

5. Ragnarok (2. Sezon)

6. Ragnarok (1. Sezon)

7. Young Sheldon

8. 100 Yıl Yaşamak: Mavi Bölgelerin Sırları

9. Johnny Depp - Amber Heard Davası

10. Mask Girl

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Çakallarla Dans 6

2. Kötü Adamın 10 Günü

3. Müstakbel Damat

4. Heart of Stone

5. Killer Book Club

6. Choose Love

7. 10 Days of a Good Man

8. The Monkey King

9. You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

10. Buddies from the Neighbordhood